國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜昨（3）日在節目《少康戰情室》拋出五大政見，遍及兩岸、能源、兵役、NCC、司法等議題。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，侯友宜為了搶深藍基本盤拚了，而現在最重要的事，就是斷絕「723換侯風暴」。

黃暐瀚今（4）日在臉書撰文指出，侯友宜搶深藍、放大絕，且要嘛不說，一說就連放「五個大絕」。首先是接受合憲的九二共識，反對一國兩制的九二共識，也堅決反對總統蔡英文汙名化的九二共識；其次是兵役恢復四個月，當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，確定兩岸穩定和平以後，就恢復四個月。

侯友宜提的第三點則是全面使用核電，且強調核能絕對是能源選項之一，核一、核二要根據國際標準安檢測試，且安全無虞後，依法延役20年；核三機組明後年到期，必須要準備延役；核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟。而第4點則是NCC這幾年造成很多紛紛擾擾，全民不信任NCC，既然一個公正單位不受到大家信任，侯友宜提出的方法就是撤掉，打掉重練。侯友宜最後一個主張則是「設立新的特偵組」，以解決諸如光電弊案、疫苗採購案、黑金等問題。

黃暐瀚強調，侯友宜這五個話題又狠又辣，如同他上週跟大家所說，「小刀的正確使用方式」。但黃也指出，這五大政見，雖然明顯有機會搶回深藍選票，但也同時會趕走不認同的中間偏綠族群，「尤其兵役縮短這部分，美國極可能採反對意見，九月侯友宜訪美，會是什麼待遇？也值得觀察。水能載舟，亦能覆舟，小刀兩面刃，有得亦有失。」

黃暐瀚最後總結，不過當侯有宜民調已經坐穩老三，只剩17%的時候，先搶回20%、25%的藍營基本盤，斷絕「723換侯風暴」，明顯比什麼都更加重要。