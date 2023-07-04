感情中若遇到忽冷忽熱的另一半，會讓人摸不著頭緒，不知該如何是好，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、雙魚座容易對另一半忽冷忽熱，因為個性的緣故，導致不知道該如何表達自己的愛意，進而讓另一半心情起伏不定非常頭痛。

▍金牛座

金牛座個性比較內向，就算喜歡對方，也不會輕易表現出來，只會默默的在身邊守護，用自己的方式來愛對方。金牛不懂得甜言蜜語，很多時候伴侶會感覺不到他們的熱情，但生活上又確實能能感受到對方的關心，導致伴侶心情起伏不定。

▍獅子座

獅子座天生愛面子，明明愛著對方，卻什麼事情都要顧及面子，導致連一句我愛你都不願意說出口，深怕在對方心中地位下降，造成說話總是扭扭捏捏，不輕易表達內心想法，讓伴侶感到不被重視，但其實所有一切都是獅子座內心太糾結。

▍雙魚座

雙魚座做任何事看重感覺，感情方面更是如此，當心情愉悅時對另一半笑容可掬，可是一旦心情低落就會愁眉苦臉，平時看不順眼的事情，會不經思索一次說出口，直到自己心情好轉為止，而對方已被刺得滿身是傷。