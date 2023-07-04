▲華碩公司現場展示「PINBO」如何運行，先將機器人組裝好後，結合RFID卡片感應及桌遊圖面，就可以體驗從玩中學程式編碼的樂趣。（徐佑昇攝）

▲將有指令RFID卡片感應PINBO機器人後，完成動作並啟動，機器人就會照指令運行，桌遊後續可以增加障礙物及難度，就必須靠學生發揮創意「破關」。（徐佑昇攝）

▲基隆市政府秘書長方定安表示，感謝華碩願意在基隆投入資源讓基隆孩子提早學習STEAM及AI領域，相信借重華碩的專業，一定能增加基隆學子在國際上的競爭力。（徐佑昇攝）

▲華碩機器人暨智慧應用事業部總經理王恒聰指出，希望透過這次合作，為基隆市師生帶來啟發，一起為台灣培育下一代人才。（徐佑昇攝）

▲於本年電腦展「2023 COMPUTEX Best Choice Award」獲獎的「PINBO」機器人。（徐佑昇攝）

官產合作推AI教育 用「PINBO」機器人讓學生邊玩邊學

隨著AI科技突飛猛進，其重要性在教育領域已不容忽視。為增進學子相關技能，基隆市政府4日與華碩公司合作，由秘書長方定安與華碩機器人暨智慧應用事業部總經理王恆聰簽署合作備忘錄，未來將由華碩導入專業人才進入校園，合作推廣STEAM及AI教育及推動師資培訓課程，現場並展示可讓學生實際動手「玩程式」的「PINBO」機器人。方定安表示，藉由華碩的合作，定能增加基隆學子的國際競爭力。

基市府表示，基隆市近年積極引入外部資源推動智慧教育，這次與華碩合作，以華碩開發且榮獲「2023 COMPUTEX Best Choice Award」大獎的「PINBO」機器人為主軸，將在本市開設機器人種子教師培訓課程。

基市府說，透過實際體驗鼓勵教師發想創新教學設計，引導學生運用豐富的機構零件進行創作，讓大小朋友都可學習程式設計、在體驗中創作，培養運算思維與跨領域問題解決能力。雙方更同意在試辦培訓過後，研議與本市每年都會舉辦的「基優盃Scratch競賽」結合，透過競賽激發學生更大的學習動力。

現場華碩公司也展示「PINBO」機器人如何運行，透過可程式化的RFID指令卡，實際感應機器人並完成指定動作，例如直走、轉彎等，機器人就會照指令運行，也能透過電腦平台輸入指令。而機器人還可結合桌遊概念的遊戲任務卡，從基本到進階來挑戰關卡，讓使用者隨時隨地在「不插電」的玩樂與創作中，學習程式編碼概念。

王恒聰指出，華碩對科技懷抱熱情，並在董事長施崇棠指示下，除了追求品質成長之外，更注重於將科技領域的專長專業融合教育、回饋社會。希望透過這次合作，為基隆市師生帶來啟發，一起為台灣培育下一代人才。

方定安表示，未來是智慧產業的時代，智慧教育向下扎根有助於學生提早打開視野，在接軌國際時能更有優勢。感謝華碩願意在基隆投入資源讓基隆的孩子能提早學習STEAM及AI，相信借重華碩於資訊科技領域的專業，一定能增加基隆學子於國際上的競爭力。