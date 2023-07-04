澳洲央行宣布現金利率維持不變，仍為4.10%。自去年5月啟動升息周期以來，該央行已經升息400個基點。
由於5月通膨放緩的速度略為超出預期，以及過去升息的影響才剛顯現，市場普遍預期澳洲央行本次會議將維持利率不變。
繼4月按兵不動以評估先前升息效果之後，澳洲央行在5月和6月會議上連續兩次升息25個基點。
澳洲央行周二宣布維持基準利率不變，稱需要更多時間評估過去升息的影響。但該央行亦警告，為了抑制通膨，可能需要進一步收緊政策。
澳洲央行宣布現金利率維持不變，仍為4.10%。自去年5月啟動升息周期以來，該央行已經升息400個基點。
由於5月通膨放緩的速度略為超出預期，以及過去升息的影響才剛顯現，市場普遍預期澳洲央行本次會議將維持利率不變。
繼4月按兵不動以評估先前升息效果之後，澳洲央行在5月和6月會議上連續兩次升息25個基點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。