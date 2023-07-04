澳洲央行宣布現金利率維持不變，仍為4.10%。自去年5月啟動升息周期以來，該央行已經升息400個基點。

由於5月通膨放緩的速度略為超出預期，以及過去升息的影響才剛顯現，市場普遍預期澳洲央行本次會議將維持利率不變。

繼4月按兵不動以評估先前升息效果之後，澳洲央行在5月和6月會議上連續兩次升息25個基點。

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