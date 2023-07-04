日本政府倡議「台灣有事即日本有事」，但沖繩知事玉城丹尼近日表示，決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。對於日本傳出反對聲浪，外交部今天表示，地方縣長的發言，不能代表日本政府的立場。

玉城丹尼表示，試圖通過增強軍事能力來強化威懾力的方式會加劇地區局勢的緊張，可能導致發生不可預測的事態，這令人十分擔憂。絕不能因為美軍基地集中在此，讓沖繩成為容易遭受攻擊的目標。

對於日本傳出反對「台灣有事即日本有事」論調的聲浪，外交部發言人劉永健表示，外交部有注意到日本沖繩縣知事的發言。但地方縣長的發言，不能代表日本政府的的立場。

他說，外交部願再次強調，台海和平穩定的重要性日益受到國際社會的高度關注，台灣位居西太平洋地區地區民主陣營的最前線、地處東亞第一島鏈的關鍵樞紐位置，地位重要。

劉永健表示，我國政府將持續與美國、日本等其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主自由的價值，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。