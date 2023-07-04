花蓮慈濟醫院影像醫學科醫師周紹賓5年前罹患罕見淋巴癌併血癌，治療康復後，今年2月淋巴癌復發，經慈院以最新免疫細胞療法「CAR-T細胞治療技術」，終於戰勝病魔。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院影像醫學科醫師周紹賓5年前罹患罕見淋巴癌併血癌，治療康復後，今年2月淋巴癌復發，經慈院以最新免疫細胞療法「CAR-T細胞治療技術」，終於戰勝病魔。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院影像醫學科醫師周紹賓5年前罹患罕見淋巴癌併血癌，治療康復後，今年2月淋巴癌復發，經慈院以最新免疫細胞療法「CAR-T細胞治療技術」，終於戰勝病魔。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院影像醫學科醫師周紹賓5年前罹患罕見淋巴癌併血癌，治療康復後，今年2月淋巴癌復發，經慈院以最新免疫細胞療法「CAR-T細胞治療技術」，終於戰勝病魔，並在今天分享抗癌歷程。（羅亦晽攝）

花蓮慈濟醫院影像醫學科醫師周紹賓（左）5年前罹患罕見淋巴癌併血癌，治療康復後，今年2月淋巴癌復發，經慈院以最新免疫細胞療法「CAR-T細胞治療技術」，終於戰勝病魔，身體恢復狀況良好。（羅亦晽攝）

花蓮慈濟醫院影像醫學科醫師周紹賓5年前罹患罕見淋巴癌併血癌，治療康復後，淋巴癌卻在今年2月復發，且被醫師認定為最兇惡級，治療存活率僅2％，經慈院以最新免疫細胞療法「CAR-T細胞治療技術」，改造其免疫T細胞基因對抗難纏的癌症B細胞，終於戰勝病魔，身體恢復狀況良好，是全台第9例以該技術治療癌症的患者，也是東部首例。

現年53歲的周紹賓2018年3月確診罕見淋巴癌併血癌，經化療、標靶治療後，同年7月進行非親屬間異體造血幹細胞移植，身體逐漸康復，但妻子卻在今年2月發現他左腰側鼓起成包，重新檢驗認定罹患淋巴癌中的大魔王「Triple-hit Iyphoma」，醫療團隊評估即使再接受造血幹細胞移植存活率僅2％，便接受慈院的建議進行「CAR-T」療程。

慈院院長林欣榮表示，該療程先是從周紹賓血液萃取出戰力較弱的T細胞，經基因改造後威力無窮，碰到癌症B細胞便能呼朋引伴發動攻擊再吃掉它，身體則在中草藥的協助下增加抵抗力，關閉殘存癌細胞的逃生門，讓病魔無法重新復活。

他接著說，周紹賓經治療1個月後，血小板、嗜中性白血球、血色素等數量均維持穩定，全身斷層造影檢查，也不見原先存在的腫瘤，甚至現在可進行簡單運動，「CAR-T」可說是血癌、淋巴癌患者最後的希望。

慈院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，周紹賓罹患的淋巴癌無法以化療、標靶治療及骨髓幹細胞移植治療，因此才建議他選用一次性療法的「CAR-T」，該療法結合基因、細胞及免疫三大創新醫療應用血癌，淋巴癌，多發性骨髓瘤等血液腫瘤疾病，其中，對淋巴癌有40％的根治率。

慈院團隊今特別在周紹賓出院前準備一份大蛋糕，替他辦理簡單溫馨的歡慶重生會，李啟誠笑說，今天是周治療的第49天，他和太太彷彿神鵰俠侶般，在七七四十九天練成九陽神功，不僅戰勝難纏的淋巴癌，更不怕各大門派圍攻。

李啟誠說，台灣在衛福部核准引進「CAR-T」療法後，目前只有台大醫院7位患者、中國醫藥大學附設醫院1位患者及慈院1位患者接受該療程，其價格全球定價為47萬美金，價格不斐；周分享自己在台接受療程費用約1400萬元，希望衛福部能將其納入健保給付，減輕重症患者的負擔。