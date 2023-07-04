國軍昨起於屏南地區進行多項軍事操演，今天早上的重頭戲是在九棚大沙漠登場的「神弓操演」，由第四作戰區編組防空部隊射擊刺針飛彈。不過中共今早8時許依然派出21架軍機擾台，其中8架次逾越海峽中線，國防部發言人孫立方今強硬表示，國軍均嚴密監控應處，而不理性的單邊行為都不鼓勵，也值得譴責。

今日8時許，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30、轟-6、運-8反潛機等各型機計24架次出海活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。

國防部發言人孫立方今於神弓操演現場受訪時表示，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

孫立方強調，台海地區的穩定跟和平是相關各方的責任，國際社會對此也有共識，任何不理性的單邊行為、破壞區域穩定，都不值得鼓勵，也值得譴責。