基隆市議員陳冠羽（左起）、守護外木山行動小組召集人王醒之及基隆在地民團代表等4日在行政院門口舉行「軟土深掘基隆市港，四接環評違法召開」記者會，呼籲經濟部、台電、環保署與環評會，停下違法環評、拒絕滅港填海的四接唯一方案，要求能源轉型落實民主、法治與環境初衷，還給台灣人民真正落實「轉型正義」的能源政策。（劉宗龍攝）

環保署將於本周五續審基隆外木山天然氣第四接收站環評，而不開放更多民眾旁聽的做法也引來環評暴力闖關的疑慮。守護外木山行動小組表示，若最後是以「有條件通過」為結論強渡關山，將針對環保署的違法審查提告。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、基隆野鳥學會、立委陳椒華、邱顯智等今(4)日於行政院大門口前召開「軟土深掘基隆市港，四接環評違法召開」記者會，痛批本周五環評延續會議是行政權挾程序暴力，再次黑箱作業的翻版。

陳椒華表示，今年5月25日的四接審查上就已明確提出四接3.0方案的填海造地位置與2.0方案毫無重疊，須重新進行範疇界定後再進行後續審查。四接東移3.0環評根本還沒到過與不過的階段，而是其環評版本根本還沒有完成調查，不具備接受審查的資格，環保署勿從審查單位變成護航單位。

基隆永續發展實踐青年行動聯盟理事長陳映潔表示，此次的環評會議以延續會議做為藉口，不開放民眾團體旁聽發言，之後又悄悄改成5月25日登記發言的團體和民眾依序發表意見，也不再開放民眾團體旁聽發言，這樣根本企圖以從「黑箱」變成「半黑箱」的方式，洗白自己限縮民眾參與權的舉動。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆市長謝國樑日前撤銷林右昌前市長的2.0版「原則同意開發」公文後，要求台電以3.0東移版再次提出申請，照理台電應先取得目的事業主管機關的新同意函後再行送審，但環保署擺明護航台電，協助開發單位「強行排審」，儼然從「環境保護署」變成「環境開發署」。

王醒之強調，1個多月前就已經指出台電送審的5000多頁資料問題百出，台電除了隱匿「未來港內平均波高增加1倍」、「高風險航次比例過高」等不利資料外，竟還拿4年前的舊資料來蒙混，企圖誤導環評委員，簡直「把基隆人當成塑膠」。

王醒之進一步指出，預料最後會是以「有條件通過」為結論強渡關山，而基隆人也肯定會針對這樣的違法審查提告，呼籲關注這個議題的人當天一起來環保署現場，共同見證這個以能源轉型為名的「政策霸凌」。