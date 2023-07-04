布林肯（Antony Blinken）6月18至19日訪問北京，是5年來首位訪問中國的美國國務卿，也是美國總統拜登（Joe Biden）上任後訪問北京的最高層級官員，訪中期間曾短暫與習近平會面。

美國財政部2日公布葉倫（Janet Yellen）將訪問中國，是繼布林肯後第二位美國內閣官員訪中。

同日美國有線電視新聞網（CNN）引述美方官員表示，雖然葉倫訪中標誌著美中兩國另一輪高層級溝通，但不預期會帶來重大突破。

報導指，葉倫訪中期間預計與中方會有具建設性及坦誠的對話，但預期葉倫不會與習近平會面。

報導表示，葉倫預計會與中國高層官員及美企高層會面，她將與中方討論侵害人權的指控、負責任地管理兩國之間競爭的方法，及兩國可合作的全球性議題，如氣候變化等。

報導形容，今次也是葉倫首次與中國新財金班子會面，可讓雙方有機會認真地聯繫。

外媒近日曾報導，葉倫此行將與中國國務院副總理何立峰進行經濟會談。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120704