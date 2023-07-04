彰化縣議會議長謝典林（右）說，歡迎每一位關心台灣未來發展的總統參選人到議會交流。（孫英哲攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今天到彰化縣議會參加座談會，天氣炎熱，他也炮火四射，先是回應媒體時提到國民黨總統參選侯友宜對九二共識的看法有好幾個版本，批侯「斯斯有2種，侯侯有3種」；他提到當台北市長時協助雲林縣焚化垃圾一事，當時他曾說垃圾不分藍綠，其實後面還有一句，「都是要燒掉。」

柯文哲今天到彰化縣議會和議長謝典林、埔心鄉長張佩瑩及縣議員張雪如、吳淑娟、施佩妤等人，與運動員座談。謝典林說，先前侯友宜到訪時，媒體拍到他在挖鼻孔，他要特別澄清，因自己有過敏的問題，鼻子不舒服，絕對不是表現出不耐煩，「等一下可能還是會挖一下！」

柯文哲說，謝典林是年輕的台灣政治家，很早就當議長，到現在已很久，因為比較年輕，也較願意聽聽各界的意見，這也是台灣多元文化的精神。

柯文哲在媒體聯訪時說，九二共識有好幾種版本，像是中華民國憲法版本的，也有一國兩制版本的共識，也有總統蔡英文版本的九二共識，他的一貫主張就是內容比標題重要，兩岸間應先恢復實質的交流。兩岸間不應執著在名詞上面，有交流就會有善意，如果大家都執著在名詞上面，問題就很難解決。

針對兵役問題，柯文哲表示，從外交角度來看，侯友宜恐怕要跟美國在台協會解釋為何要恢復4個月兵役；另從務實角度來看，如果台灣遭到攻擊，攻擊的兵種會是網軍、空軍等高科技兵種，這些兵種役期4個月絕對不夠，台灣的國防架構恐怕要重新考慮。台灣面臨少子化的問題，徵兵制會有困難，未來應該以募兵為主，徵兵為輔，才是比較健全的國防政策。

柯文哲在座談會還提到，他當台北市長時，協助雲林縣焚化垃圾，沒有分是國民黨的垃圾，還是民進黨的垃圾，他當時在議會被質詢時，他就說垃圾不分藍綠，後面還有一句話，就是垃圾不分藍綠，「都是要燒掉」。

另外，對於兩岸經濟交流，他的主張是兩岸協調監督條例先做及貨貿先行，結果就有媒體開始在做假新聞，說他主張重啟服貿，先是有電視台新聞先做，再來是網路社群，然後名嘴、側翼等等，然後又再做新聞，就這樣一條龍，其實他們內部對於兩岸經濟交流討論的參考資料很多都是來自陸委會官網。