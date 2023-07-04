台灣生育率持續下探，新生兒死亡率卻創15年來新高，再加上低薪、高房價、高物價影響，令國人越來越晚婚育，政府始終無法解決大環境問題，少子化辦公室還曾被踢爆拿7.9億只開13次會，催生成效不彰。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（4）日召開記者會，呼籲政府別再漠視人口危機，應成立專責單位，調查每年新生兒死因，並依此提供政策建議，同時改善年輕人生活環境，多管齊下延緩少子女化衝擊。

邱臣遠指出，蔡政府執政7年內，出生率從千分之8.86下跌到千分之5.96，近期更傳出新生兒死亡率從千分之2.4上升至千分之2.8，形成「生得更少，死得更多」現象。民眾黨團早在6月去函衛福部，詢問政府針對「出生0到28天的新生兒」是否有相關作為，衛福部回函內容卻是3歲、5歲以下等現有醫療照顧計畫，現有計畫也未針對新生兒加強照護措施，顯然只會虛應故事。

邱臣遠表示，台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑指出，新生兒死亡率最高發生在出生後1天內，約占整體死亡群體的3分之1，而新生兒醫學會理事長林鴻志醫生解釋，新生兒死亡與早產息息相關，2021年早產兒高達12.7％。台灣數字遠高於日、韓等國，結構性問題就是「高齡分娩」，不只容易導致早產，對胎兒健康也有影響。

邱臣遠直言，民進黨執政下造成大環境嚴峻，年輕人越來越晚生育，早產現象易發嚴重，進而讓新生兒死亡率居高不下，執政黨卻漠視問題，衛福部提出的解決方案更是「頭痛醫腳」，研擬新增「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」政策，讓待命的醫護人員待遇提升，雖然在維護公平正義的立場上表達贊同，但增加給付僅是讓醫護人員獲得該有的待遇，不能解決新生兒高死亡率的問題，呼籲政府成立專責單位，調查每年新生兒死因，並依此提供相應對策建議。

黨團副主任兼發言人楊寶楨直言，台灣新生兒死亡率如此之高，就連前行政院長蘇貞昌也坦言「實在很慚愧」；衛福部長薛瑞元也曾表示，希望迅速完善兒童醫療網絡，並強調「每個孩子都不能少」，然而行動遠遠跟不上口號，醫界將相關建議送到衛福部，卻僅獲得「暫時不考慮」的回覆，顯然民進黨政府沒人願意承擔新生兒高死亡率的責任。

楊寶楨表示，近日民進黨總統候選人賴清德大肆批評馬前總統時代的育兒政策，聲稱民進黨政府執政7年以來，育兒補助比馬英九政府做得更多，然而即使民進黨大力加碼育兒福利預算，生育率仍不升反降，新生兒死亡率還持續攀升；少子化辦公室還被踢爆領近8億預算，但從2017年4月成立至去年底，僅開過13次會，成為毫無存在感的「冗員」。

楊寶楨指出，台灣產婦年齡正不斷提高，高達32.4％產婦屬於超過35歲的高齡產婦，近7成的產婦年齡超過30歲，產婦高齡化加劇新生兒死亡率的風險，而低薪、通膨、高房價等不利環境因素，正是適齡婦女生育意願的最大阻力，民進黨政府無法對症下藥，卻持續把提高育兒政策預算當作萬靈丹。

民眾黨團認為，少子女化已經成為國安問題，蔡政府不該再消極以對，應用更長遠的眼光規畫政策，而不是一次性的發放補助，而針對新生兒死亡率居高不下，政府應成立專責單位，調查每年新生兒死因，並依此提供政策建議，減少新生兒的死亡風險。