職安署表示，過去曾發生勞工從事屋頂太陽能板安裝作業中身體不適，因雇主未採取降低作業場所溫度、調整作業時間等熱危害預防措施，也未立即採取適當緊急處理，導致該名勞工熱疾病不治死亡，而該雇主經地方法院依過失致人於死罪，判賠265萬元及2個月有期徒刑。因此，對於從事營造作業、馬路修護、電線桿維修或從事戶外環境清潔等高風險業別，尤其於陽光直射下從事搬運重物、鏟、挖、掘等重體力作業者，因熱中暑的風險非常高，嚴重者甚至造成死亡，更應特別注意勞工健康情形，及避免勞工於酷熱時段作業。

職安署特別提醒雇主，對於高氣溫下作業，應針對勞工實施熱適應訓練，確保勞工對溫濕度的變化具耐受力，同時應落實「多喝水」、「多休息」、「要遮陽」等預防措施、適當調配勞工作業時間及關懷勞工健康狀況，若雇主未依規定辦理者，最高可處15萬元罰鍰，因而發生職業災害者，亦會面臨刑責。另提醒雇主及工作者可運用職安署建置的「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，以手機定位取得所在地熱危害風險等級及相關預防資訊，可有效提升熱危害管理功效。