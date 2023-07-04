被馬來西亞移民局關押近一個月的中國籍工程師，周一（3日）在當地律師的協助下，終於獲釋回國。

根據馬來西亞《星洲日報》早前獨家報導，36歲的黃藝來自北京，在疫情穩定後，於今年3月到馬國吉蘭丹大學修讀商業相關碩士課程。但由於他患有B型肝炎，因此需要特別簽證才能繼續留在當地。據報，黃藝花了6000令吉（約新台幣4萬元）尋找仲介協助申辦特別簽證，但這成了其噩夢的開端。

黃藝的律師李素樺告訴《星洲》，他原定上個月3日和另一名中國籍女同學一起搭乘飛機返回中國，但因護照上顯示印有假蓋章，致使兩人在吉隆坡國際機場被逮，隔日（6月4日）被關押到移民局扣留所。

據馬國《中國報》報導，李素樺昨晚在臉書以「回家了」發文，搭配一張黃藝搭電扶梯進入機場禁區通過移民局關卡的照片。李素樺透露，黃藝被移民局列入入境黑名單長達兩年，不過她會協助其向馬國內政部提出上訴，要求從黑名單中移除他的名字，讓他可以在今年11月回到馬國出席畢業典禮。