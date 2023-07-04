「喬傑立」旗下女團七朵花昔日成員「仔仔」周靂岑，先前傳出離世，享年35歲，今（4日）在第一殯儀館低調舉行告別式，七朵花送上花籃致意，陳喬恩丈夫陳偉昌、小潔到場致意，而仔仔昔日戰友陳喬恩、賴薇如、趙小僑也分別發聲緬懷。

陳喬恩6月23日在社群媒體放上七朵花照片，寫道：「永遠想妳、永遠愛妳」不久後刪文，引發粉絲揣測，未料居然是團員仔仔離世，但陳喬恩現在人在大陸拍戲，無法到現場，由老公曾偉昌（Alan）到場致意。

昔七朵花成員仔仔辭世，今舉辦告別式。（王思穎攝）

七朵花贈送花籃致意。（王思穎攝）

賴薇如被問及此事，向本報回應：「謝謝關心，因為要尊重家屬，離開的方式我不方便回答！她提前離開我們，我們都很捨不得七朵花永遠是家人！ 願仔仔一路好走。」稍早賴薇如再補充：「今天心情很複雜， 是仔仔的告別式，也是小僑女兒典典的抓周日。 七朵花永遠是一家人， 仔仔永遠在我們心中，願她一路好走。」七朵花團長的趙小僑則透過經紀人表示：「仔仔永遠都在我們心裡，謝謝大家的關心，也希望大家給家屬多點空間，不要打擾他們。」