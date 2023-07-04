由知名演員黃秋生、謝盈萱領銜主演的台劇《四樓的天堂》，故事背景因以推拿師為主軸，因此劇組特別聘請了推拿師汪世展擔任顧問。但汪世展去年遭前妻爆料，控訴他過去曾多次性騷擾女客人，其中一名女被害人勇敢提告，檢方起訴後，台北地方法院依對受照護之人利用機會猥褻罪將汪判刑10月，可上訴。

判決指出，汪世展是按摩推拿師傅，一名女子因曾聽聞汪世展技術精良曾介紹友人至汪之工作室進行按摩療程，汪後來邀約她與其進行「療程交換」，2017年2月28日下午4點，她至汪世展之工作室進行療程交換，約定先由汪為她進行按摩療程，再由她為汪進行按摩療程。

汪世展在為她進行按摩時，利用按摩時必須觸碰到她身體之機會，將手伸入她穿著之內褲內，按摩她私密部位長達1分鐘，接續以雙手握住她乳房、用手不斷搓揉她右乳約20秒，而為猥褻行為得逞。

被害者當下雖覺有異且害怕，仍不斷自我說服應信任汪世展之按摩專業，她在當天交換療程完畢返家後，仍感到不舒服及焦慮，乃傳送訊息告知汪世展上開事宜，汪世展則回傳訊息向她表達歉意。後續她即因汪世展道歉，與汪世展維持一般朋友關係。

去年1月間，被害人因在社群軟體FACEBOOK上看見汪世展前妻發表揭發汪世展為性騷擾慣犯之貼文，深感震驚而正視曾遭汪世展猥褻之過往，並與汪世展聯繫，再次要求汪世展盡速公開道歉，然未獲汪世展之正面回應，乃對汪世展提起告訴。