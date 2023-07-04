特斯拉周一收盤站上279.82美元，市值暴增至8768.08億美元。

受惠於降價促銷和美國聯邦政府提供的稅負抵免，特斯拉第二季交車46萬6,140輛電動車，較前一季成長10%、比起去年同期大幅成長83%，表現優於市場預期，並創下歷史新高。

此外，該全球身價最高的汽車製造商第二季產量達到47萬9,700輛，雖然比交車量多出13,560輛，但這個差距較第一季的17,933輛縮小。

近來特斯拉氣勢大漲，除了電動車和AI題材之外，該公司最近在電動車快充領域亦捷報頻傳，福特汽車和通用汽車等汽車製造商以及越來越多快充設備廠宣布採用特斯拉的北美充電標準（NACS）。

投資公司Deepwater Asset Management常務合夥人Gene Munster表示，特斯拉的降價策略發揮巨大作用。前七季的交車量平均成長50%，凸顯出第二季的大躍進。

至少有八位分析師上修了特斯拉股票目標價，數位分析師更表示特斯拉約180萬輛的全年交車目標現在看來有些保守，因為該公司在上半年就達成了約一半的目標。

今年以來特斯拉股價已經翻漲1倍多，且遠遠超出了分析師給出的目標價。特斯拉的股票目標價中值為210美元，遠低於周二收盤價，且其預期本益比約為62.9倍，遠高於福特汽車的8.82倍，也超越了電商巨頭亞馬遜的62.66倍。

部分券商提出警告，要投資人留意特斯拉的獲利能力，由於大打價格戰，該美國電動車大廠的利潤可能受到衝擊。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi出具報告指出，對投資人而言，關鍵問題在於特斯拉的利潤。我們仍然認為，特斯拉為了實現全年銷售目標，今年和/或明年將需要進一步調降價格，將使其利潤壓力持續升高。

該公司第一季總毛利率為19.3%。華爾街預期當特斯拉在7月19日發布業績時，其第二季毛利率估將下滑至18.6%。