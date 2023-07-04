宜特2023年前5月自結合併營收16.17億元、年增達10.16％，創同期新高。首季營運淡季逆強，歸屬母公司稅後淨利0.97億元，季增2.62％、年增19.85％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.31元。

受惠先進製程及封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）、人工智慧（AI）等應用需求暢旺，持續帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）等需求，宜特5月自結合併營收3.35億元，月增達11.83％、年增8.74％，改寫歷史新高。

展望後市，宜特董事長暨總經理余維斌指出，來自於先進製程、電動車、第三類半導體、5G、HPC、物聯網、AI相關應用大趨勢，可望驅動更多企業投入更多研發動能，使公司進入快速成長期，將持續擴展驗證分析版圖，與國際客戶發展更多解決方案、強化競爭優勢。

投顧法人表示，雖然半導體產業仍在調整庫存，但宜特並無庫存去化的不利因素，預期第二季營收可望季增逾1成、毛利率持穩首季，全年營運有望逐季走揚、下半年優於上半年，全年營收力拚成長2成、獲利年增逾1成，每股盈餘上看6元。宜特不評論法人評估數據。