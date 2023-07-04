國立歷史博物館（史博館）因其館藏貨幣類文物數量眾多，被譽為「最有錢的博物館」，近日與中央銀行合作，共同策劃「錢塵往事」古錢幣線上特展，展出史博館從遠古到清末的錢幣、銀錠與銀元等計50件珍貴館藏圖像。線上展不受時空限制、可隨時隨地上網觀展。

史博館館長梁永斐表示，史博館本次以數位圖像方式展出的50件錢幣館藏，年代橫跨數千年，在造幣史上，極具代表性。其中一件亮點是《方足布》，隨著人們交易需求的擴增及金屬加工技術的進步，春秋、戰國時期出現金屬幣；由於當時群雄分立稱霸，各自參考不同的青銅工具，而發展出鏟形（布幣）、圓形（圜錢）、刀形（刀幣）等不同形式的錢幣。布幣製作發想的靈感可能來自於農具的鏟型，不但是最早的人造貨幣之一，且其造型方正穩重，易於辨識，可說是今日各式錢幣的老祖宗。

有趣的是，現代社會也能在金融相關機關、銀行的企業形象圖騰看到這些遠古貨幣型態的蹤跡，如央行、臺灣銀行及財政部的識別標誌（Logo），就是以布幣的形式來進行視覺設計，在文化意涵來看，他們也反映出相關機構性質及業務的特徵，訴說了圖像背後的脈絡及故事，我們可以看到，央行的Logo便採用了「方足」「布」幣的造型。

另一件館藏亮點是《崇寧通寶》，從唐高祖李淵鑄造第一枚「開元通寶」起，以「通寶」或「元寶」為錢幣定名的習慣延續至民初，長達千餘年。通寶在唐中期後，逐漸發展成為年號錢（新君登基，即發行以其年號為名的通寶）。而到了宋朝，錢文甚至還由皇帝親筆撰寫發行，被稱為「御書錢」。這枚「崇寧通寶」，可是由宋徽宗以他聞名於世的瘦金體所書寫的，昔日庶民兜裡成串使用的零錢，在今日卻成為藝術珍品。

史博館表示古幣不僅是先民日常交易的重要媒介，也承載錢幣鑄造當時人們的歷史觀、文化觀、經濟觀與政治觀，是研究歷史的珍貴佐證。史博館透過這次與中央銀行的跨域合作，攜手回望「錢塵往事」，期待讓民眾在觀賞古幣多樣美感的同時，也得以懷想錢幣背後的歷史乾坤。