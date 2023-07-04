教育部學務特教司科長張惠雯今天在一場論壇中指出，今年1至4月學生藥物濫用品項統計中，大麻高居第二名14.29％，僅次於K他命，且有逐年增加之趨勢。教育部將透過正式課程及多元宣導，降低毒品可近性。

依我國「毒品危害防治條例」大麻為二級毒品，有鑑於近年來部分國家開放大麻合法化後，引發種種對青少年之影響與危害，加以國內近年來不斷有大麻合法化之呼聲，部分資訊更已誤導青少年輕忽大麻之成癮性以及對身體之危害。

國教行動聯盟、台灣共善促進協會、中華仁親社區關懷協會今天舉辦「2023台灣青少年大麻防制因應對策論壇」，邀請學者專家、民間團體代表、政府單位主管共聚一堂透過專業對話交流，形成共識，共同研商保護青少年避免大麻危害之對策。

中正大學犯罪防治學系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆指出，大麻是全球最常被使用的毒品（2021年共有2.19億施用者，佔全球成年人口4.3％），高等檢察署統計台灣大麻查獲量4年增加8倍，大麻除罪化與否仍有待更多實證研究，政府應審慎面對。

台師大健康促進與衛生教育學系特聘教授郭鐘隆亦指出，教育部應持續推動「毒品零容忍」政策，嚴格防堵大麻進入校園，以避免對青少年身心發育產生嚴重危害。

張惠雯指出，今年1至4月學生藥物濫用品項前5名分別是：K他命、大麻、混合型、安非他命及彩虹菸。大麻位居第2名，學生使用狀況逐年增加，這種趨勢值得觀察。

防制學生藥物濫用，教育部作為包括：一、教育宣導：加強學生對大麻危害認知與拒絕技巧。二、清查篩檢：採購五合一快速檢驗試劑，針對有嫌疑者送機構複檢，並委託法務部協助尿液檢驗。三、透過環境預防降低毒品可近性。四、「青年韶光計畫」委託台師大建置藥物濫用遠距諮商輔導中心，鼓勵隱性個案主動求助。

國教行動聯盟、台灣共善促進協會、中華仁親社區關懷協會共同呼籲，依國外經驗，一旦大麻合法化，即使法律明訂未成年者不得接觸大麻，對未成年者的影響誘惑遠比預期要大得多。建議政府相關部會應結合學者專家、民間團體及早因應，以避免大麻成為危害台灣下一代的「大麻煩」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！