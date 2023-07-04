新竹市長高虹安肯定202位熱血青年展現活力、樂意服務桑梓，將愛種子傳遞下去，為家鄉盡心力。（陳育賢攝）

為鼓勵青年從事志願服務，新竹市政府與新竹市至愛服務協會4日為「暑期青年返鄉服務志工隊」舉行宣誓、授證及授旗儀式，202位青年齊聲發願，用愛點亮希望，並於7月7日至9日為100位弱勢兒童辦理3天2夜的「弱勢兒童我陪伴：村野兒童夏令營」。

市長高虹安表示，市府團隊以青年活力、幸福友善為安居科技城10大施政策略之一，青年擁有無窮的可能與創造力，也是城市創新的驅動者，青年志工這股持續的愛與活力，是推動市府進步不可或缺的力量。

高虹安也分享在場有位香山高中學生徐以軒，曾經參加過6次的村野營隊，讓青年志工的哥哥姐姐陪伴她成長，而這次她成為了服務者的角色，一棒接一棒，讓這愛的種子傳遞下去。

她也特別感謝新竹市至愛服務協會33年來致力青年志工服務，讓青年學習到用愛點亮希望，並肯定202位熱血青年展現活力、樂意服務桑梓，將愛種子傳遞下去，為家鄉盡心力。

至愛服務協會名譽理事長陳啟源表示，感謝協會創會長傅正泰長期以來在服務性社團活動上引領同學，將推己及人的精神傳遞下去，並祝福在座孩子在求學道路上前途一片光明。

傅正泰則表示，村野兒童夏令營從民國79年開始舉辦，針對弱勢兒童辦理了33屆的營隊，共有5012位兒童受惠，今年青年們也將於暑期展現活力，以實際行動展現青年的愛與熱忱，為100位弱勢孩童提供1個平等參與親近大自然與知性的體驗營隊，激發潛能及培養自信，促進和諧友善人際關係。

至愛服務協會同時指出，202位的青年學子，都是高中以上的學生，因表現優異持續被遴選為營隊幹部，至今已第6年回來擔任的副營主任有2人，分別是就讀台大護理學系何孟軒、文化大學教育學系莊喬宇。

另還有第5年回來擔任督導的4位，包含讀文化大學社福學系鄭宇凱、屏東科技大學環工系劉昱萱、世新大學公共關係暨廣告學系葉羽秦、逢甲大學企業管理學系溫佳穎，他們成為返鄉服務隊的中流砥柱，更肩負帶領新兵的使命，對營隊早已植入深厚的情感，更希望透過活動將服務的精神傳承給新的青年志工。