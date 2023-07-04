疫情後產業正在復甦，缺工問題浮現，勞動部為此推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，以獎勵勞工就業和鼓勵雇主進用2個面向，協助勞工進入缺工產業的同時也補足企業需要的人力。高屏澎東分署也規畫於7月和8月在高雄、屏東、澎湖和台東地區舉辦9場針對旅宿業和餐飲業徵才活動，讓業者能招募合適的人才。

由於疫情後消費市場需求回升，旅宿業和餐飲業內場服務人員、外場服務人員、廚務人員以及房務人員和清潔人員的需求增加，為協助這些產業補足所需人力，勞動力發展署高屏澎東分署規劃於7月和8月在高雄、屏東、澎湖和台東地區舉辦9場徵才活動，讓業者能招募合適的人才。

分署郭耿華分署長表示，為鼓勵勞工投入缺工方案專案職缺，勞動部特別提供就業獎勵措施，符合資格的求職者經公立就業服務機構推介從事專案職缺，一般失業勞工穩定就業後每月發給6000元獎勵金，針對中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月給予1萬元，最高可領12個月。

除此之外，郭耿華表示，偏遠（特定）地區再加碼補助3000元，且目前首波專案職缺包含御盟晶英酒店股份有限公司、知本老爺大酒店股份有限公司及旗魚金典商務大飯店股份有限公司，所招募的房務員、公共區域清潔員人力等，有興趣的待業民眾可以把握就業機會。

高屏澎東分署表示，轄區當中的旅宿業「房務人員」、「清潔人員」每月薪資須達2萬8000元，餐飲業「內場服務人員」、「外場服務人員」及「廚務人員」每月薪資達3萬2000元，就能列入專案服務。

9場徵才活動分別於7月7日台東縣太麻里鄉順安府、7月19日澎湖縣馬公市生活博物館、7月21日屏東縣潮州國中活動中心、7月29日高雄市左營區龍華國中、8月12日高雄市林園區幸福公園展覽館、8月18日屏東縣萬巒鄉萬巒國中學生活動中心、8月19日國立岡山高級農工職業學校、8月24日屏東縣崁頂鄉公所3樓、8月24日台東就業中心。