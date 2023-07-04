一名女網友分享，最近房間裡面出現一隻蟑螂，讓她害怕到睡不著，甚至一度超過24小時無法闔眼睡覺，讓她很痛苦，不知道該怎麼辦才好，引起網友討論，不少過來人留言說，最快也最有效的解決方式就是放水煙，放下去通通死絕。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，最近房間裡面出現了一隻蟑螂，讓她嚇到完全不敢睡，雖然已經在房間使用滅蟑藥，但半夜關燈還是會聽到窸窸窣窣的聲音，某次開燈還目睹蟑螂從狹小的門縫中鑽出去的畫面，讓她當場嚇歪。

女網友崩潰地說，她真的無法裡解房間怎麼會有蟑螂，因為她平時超注重衛生，都會定期打掃，但是不知道為什麼就是有蟑螂，而且因為蟑螂的問題，她已經超過24小時沒有睡覺了，每天都很怕有蟑螂會趁著她睡著爬上床，讓她快精神崩潰。

女網友表示，她正在考慮要不要買蒙古包式的防蚊帳裝在床上，防止蟑螂爬上床，但不知道效果如何，也想尋求廣大網友的幫助，不知道大家有沒有更好的處理方法。

貼文引起網友討論，不少過來人分享，要殺死房間裡面的蟲蟲，水煙絕對是最好的辦法。「水煙吧！放下去通通死絕，至少這個領域是安全的，能安心睡了」、「放水煙！放水煙！放水煙！身為一個超級害怕蟑螂的男人，用過所有產品，水煙真的是唯一解藥，瞬間殺光他們全家，記得櫃子什麼的都要打開讓煙飄進去，一勞永逸」。