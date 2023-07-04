香港明報報導，恒生指數成分股中，43檔漲，34檔下跌，3檔持平。東方海外漲3.33％，半日收報114.8港幣，是漲幅最大的成分股。信義玻璃跌1.11％，半日收報12.48港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，24檔漲，6檔下跌。漲幅最大的是金山軟件，半日收報32.1港幣，漲3.88％。跌幅最大的是商湯，半日收報1.99港幣，跌8.72％。