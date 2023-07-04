一名女網友表示，最近流行手機掛繩，讓她心動想入手，但又擔心不如想像中好用，上網詢問網友意見，網友給出超高評價，並點出2優點，包括可隨時使用手機、避免遺失，是出國必備，大讚「用過就回不去了」，但也有人提醒要注意避免碰撞，可能會導致螢幕玻璃貼破碎。

原PO昨（3）日於PTT ios版指出，平常手機都是放在口袋，近日看到路上很多人使用手機掛繩，直接斜背在身上，想用手機就直接拿起來，不必再掏口袋或在包包裡翻找。

手機掛繩看似方便，但原PO擔心走路會不斷和身體摩擦、拍打或拆卸不便等原因，遲遲沒有購買，希望網友能分享使用心得。

不少已入坑的網友認為能隨時查看手機是最大優勢，也能避免遺失，尤其是出國的時候很好用，「出國必備，這樣手機才不會被偷」、「看演唱、會去海邊很方便，斜背在身體無感」、「很好用！不會因為手機塞口袋，走路或坐下的時候卡住」、「因為出國怕手機被扒走而買的，用了就回不去了，有夠方便」、「背起來很舒服，拆卸也很方便」、「比較方便，如果要拍照只要隨手一拿就好」。

但也有人點出缺點，「有心人要偷也很容易吧！用力一扯或用剪刀一下就拿走了」、「有個缺點是用一陣子調整長度的釦環會鬆掉，走到一半愈背愈長」、「晃來晃去的，結果撞到螢幕玻璃貼直接破掉」。