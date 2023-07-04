為鼓勵新鮮人求職，勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」自7月1日起推動實施，協助從事非典型工作的青年強化求職準備，求職期間除了有尋職津貼外，找到工作穩定就業後還有就業獎勵，最高可領4萬5000元。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，根據該分署2022年就業市場調查顯示，青年畢業後1年內約有6成以上有求職需求，今年推出的「初次尋職青年穩定就業計畫」將初次尋職、非典型工作之青年納入申請對象，預估將有上萬名15至29歲、未在學且未就業連續達90日以上的青年受惠。

劉秀貞指出，只要參加計畫次日起90日內積極尋職且參加就業輔導或就業推介每月可領取尋職津貼5000元，最多發給3次；經過就業輔導或就業推介後持續受僱同一雇主穩定就業滿一定天數後，還可領取就業獎勵金最高3萬5000元。

此外，中彰投分署青年職涯發展中心為協助青年快速找到理想工作，7到8月辦理10場職涯講座及活動，例如「AI職涯革命：智能你的職能新道」、「AI新功能：帶你成為簡報達人」，以及「用社群振興傳統產業」等，並提供24小時線上履歷健診，還有專業的職涯顧問可以進行線上諮詢。