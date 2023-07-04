去年易姓男子在新北市穿越人行道時，用手肘碰撞被害女子的胸部，遭對方攔下後，他還嗆聲「是妳胸部撞到我」，她申訴性騷擾後，易男遭裁罰2萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決駁回上訴，認定易男性騷擾，裁罰2萬元確定。

被害女子向警方提出性騷擾申訴，指稱前年2月20日在新北市中和區景平路前穿越人行道時，遭易姓男子碰撞胸部，致她感受被冒犯，嗣經中和分局調查屬實，認定性騷擾事件成立，罰鍰2萬元，易男不服提起行政訴訟，經新北地方法院駁回後，易男提起上訴。

台北高等行政法院認為，易男與被害人發生碰撞後，他並未停下腳步，也未有何向她致意道歉之舉動，衡情一般人若遭異性不慎碰撞敏感、私密部位時，對方不僅未表示歉意，且執意不道歉，甚至惡言相向，通常即會認為對方之行為係帶有性方面的敵意，而感受到冒犯。

北高行政法院認為，原判決審酌事件發生之地點、易男的動作及被害人之反應等具體事實，始認定她在行走之際，遭易男手部碰撞及其胸部一事，當確有其事，且她所指遭性騷擾，尚符合「合理被害人」之的標準，判決駁回易的上訴，全案確定。