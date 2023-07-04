王彩樺、夏和熙、胡宇威今（4日）出席《我們這一攤》卡司發布會，談到近日的「#MeToo」風波。她過去曾與NONO合作，被問到男方近日捲入性騷、性侵事件，一向高EQ的她，當場臉僵掉。當初湊合NONO和朱海君交往、結婚的她，今坦言心情很不好，事件發生的第一天也有傳訊息給朱海君，沒想到朱海君反倒關心她的身體狀況。

曾透露在秀場被大哥性騷擾的王彩樺，今被問到過往回憶，不禁眼眶泛淚，一度沈默才開口回應：「很多次啊，但在那個年代，只能回家哭也不能說什麼，只能自己消化」，她說每次提起都會再回想到以前的事，所以不要去想會比較好。

她佩服最近看到很多女生勇敢說出過往，「很不捨真的很不捨，我覺得她們很勇敢，我也很心疼。女生真的要懂得保護自己，勇敢地說出來」。大女兒庭庭現也進入演藝圈發展，王彩樺表示已經教育女兒要勇敢說不，「我有跟她說，要懂得保護自己，遇到不舒服、討厭的狀況一定要說，不是報警就是要錄起來，一定要用智慧去判斷。」

另外，Apple昨深夜在臉書發文，自揭15歲、還未進入演藝圈，在試鏡時以檢查傷疤為由要求她脫掉全身衣物。好友夏和熙今表示，有在關注相關新聞，但因為最近都在忙於錄製《我們這一攤》，所以還沒有傳訊息安慰，「我等過陣子會再做關心」。對於黑人（陳建州）被爆料，是否訝異？他則沈默沒有多做回應。