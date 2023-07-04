本次共有來自全縣各校的58位同學獲獎(包含優異獎及進步獎)，推動閱讀教育成果豐碩。(于家麒攝)

副縣長李文良表示，非常樂見運用智慧數據來提升學生的閱讀力與素養。(于家麒攝)

透過「DACC中文閱讀能力診斷」，讓教師能清楚了解學生閱讀能力的成長及分布情形。(于家麒攝)

議員王秀玉(左一)非常關心學生閱讀素養的發展，對於「SR適性閱讀計畫」更是大力支持。(于家麒攝)

為了讓學生能獲得更多的閱讀資源，聰明讀好書，金門縣教育處與國立臺灣師範大學合作「SmartReading適性閱讀平台」，透過「DACC中文閱讀能力診斷」，讓教師能清楚了解學生閱讀能力的成長及分布情形，提供適合學生能力的推薦書單，學生也能自主追蹤個人的閱讀歷程。今(4)日上午舉辦金門縣「SmartReading適性閱讀計畫」頒獎典禮暨成果發表，共有6位優異教師及58位學生獲獎，顯示縣府大力推動閱讀教育的豐碩成果。

今日上午的「SmartReading適性閱讀計畫」頒獎典禮暨成果發表，假金門縣立中正國小活動中心舉行，由副縣長李文良主持，其他包括議員王秀玉、國立台灣師範大學副校長宋曜廷、主任洪嘉馡、大中華文化教育交流協會會長李美掽、教育處長孫麗琪及中正國小校長蔡雪芳等出席參與，一起頒發參與該計畫表現優異之教師及學生獎狀乙楨。

此次共有6位優異教師獲獎，分別為金湖國中李彥瑩、金城國中蔡志強、賢庵國小張詠婷、中正國小盧佳瑩、金湖國小李能綉及上岐國小莊青雯老師，在各校優秀教師們的領導下，地區學生的閱讀素養仍持續穩定成長。

在學生方面則有來自全縣各校的58位同學獲獎(包含優異獎及進步獎)，其中獲得優異獎學生其閱讀能力遠超過全國平均常模，3年級獲獎學生已達7年級平均閱讀能力水準，4-6年級獲獎學生已達10年級平均閱讀能力水準，7年級獲獎學生更是達到了12年級平均閱讀能力水準，推動閱讀教育成果豐碩。

副縣長李文良表示，縣府非常樂見運用智慧數據來提升閱讀力，透過網路及數位平台科技，讓孩子們能獲得閱讀資源，提升閱讀素養。透過適性閱讀檢測計畫，對學生進行適性化的閱讀評量，並根據學生的閱讀能力進行書籍的適配推薦書單，讓教師們適當地針對不同的學生進行差異化教學，達到拔尖扶弱的適性教學目標。

大力支持閱讀教育及推動「SR適性閱讀計畫」的議員王秀玉，非常關心地區學生閱讀素養的發展。她說，「SmartReading適性閱讀平台」推出迄今已2年，上學年度補助國中小學6校1300位學生受惠，整體閱讀能力成績國小組平均進步22.72、國中組平均進步14.93，成效卓著，本學年度將賡續辦理推動，以全面提升金門學生的閱讀力。

台師大副校長宋曜廷表示，金門縣政府對於推動閱讀教育不遺餘力，去年金門被列為「縣市人口未達40萬人組」整體閱讀力表現優異城市之一，且今年國中教育會考成績進步顯著，未來將透過「SmartReading適性閱讀平台」藉此了解學生們閱讀素養的成長情形，協助教師提供合適的閱讀教學策略。此外，SmartReading的大數據資料庫亦可協助教育處長期追蹤學生閱讀素養能力變化，並提供教育政策制定之參考，期待未來將更明顯提升金門學生的閱讀力及整體學習成效。

教育處指出，透過科學系統不僅能客觀量化閱讀分項能力，老師也能調整客製化的教學，讓閱讀能力不再是概括性的主觀陳述。隨科技不斷進步，人工智慧的應用將無所不在，透過智慧適性閱讀平台的測驗，可得知學生在字詞辨識、表層文意理解、文意統整、推論理解、分析評鑑5個閱讀向度的表現，清楚呈現學生的強項所在，未來將更有助於全面性之學習與成長。

據了解，金門地區推動閱讀教育多年，已有豐碩成果，除了與國立台灣師範大學的合作，透過SmartReading適性閱讀平台的測驗結果，呈現學生各個閱讀能力面向的強處與可強化之處，再加上適性教學策略和建議書單，學生閱讀理解各個面向的成績都有進步，本學年度將賡續辦理，參與學生預計可達1600名。教育處也表示，將致力推動智慧化圖書館，運用科技輔助閱讀，讓金門孩子的智慧選書、聰明閱讀，更加落實生根，恢宏效益。