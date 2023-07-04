能率網通旗下禮興PPF為零組件製造事業體，是2012年收購自日商，資本額約2億元，能率持有禮興PPF股權100%，主要生產精密塑膠及金屬零部件，用於衛浴家電、OA以及汽車等產業。其衛浴家電產業生產基地位於蘇州，OA及汽車產業，公司設置於香港，旗下有深圳、越南、東莞三個生產基地，其中，深圳廠表現最為亮眼，近年來即使適逢疫情，仍有獲利穩定，每年落在5000~6000萬。現階段越南廠已脫離疫情影響，隨客戶陸續在越南建廠及擴充規模，未來成長可期。目前已著手整合集團內部企業，規劃將在深圳進行IPO。

零件業務部分，能率網通旗下子公司能遠國際為電子零件經銷商，能率持有能遠股權50%，主要銷售產品為各類被動元件，用於電動車、充電樁、航太、醫療以及軍工方面，每年營收維持在8~10億間水準。5年前早先布局越南成立子公司，在中美貿易戰環境下，產業供應鏈轉移出大陸，帶動越南整體經濟成長快速，隨著越南市場活絡，將為能遠注入動能，也規劃在適當時機進行IPO程序。

運動健康事業體部分，旗下子公司系通科技(5348)通過正式更名為「正能量智能」，將朝向運動事業整合平台發展。通科技過去以生產智能運動穿戴裝置為主，主力產品為智能三鐵手錶及腳踏車用等電子產品，而系通(正能量)在今年5月收購馬拉松世界(正能量運動)後，開始呈現獲利的狀態，今年第一季也是持續獲利，未來方向將定位由單一運動裝置製造商，跨入運動整合平台，整合運動資源進並提供消費者全方面之運動服務需求。以股權結構來說，能率持有系通18%股權，為最大股東，系通再持有正能量運動51%股權。