上半年神腦全通路手機銷售排行前十名，第1名是三星Galaxy A14、第2名是iPhone 14 Pro、第3~4名分別是三星Galaxy A54、S23 5G系列、第5名是OPPO旗艦機Reno 8系列，第6~10名則是Redmi 10、OPPO A78、vivo V27、SonyXperia 10 IV、宏達電(2498)Desire 22 Pro。

神腦表示，今年上半年因為疫情趨緩，再加上政府普發六千的政策，故相較於去年同期，1萬~2萬之間的中階手機成長4.2%；2萬元以上的高階手機成長3.5%，可看出民眾購機預算有提升。調查也顯示，民眾選購高階手機，大多偏好Apple或三星兩廠牌，尤其iPhone 14 Pro最受歡迎；在萬元以上的中階手機市場，則是三星Galaxy A54最暢銷、其次是OPPO Reno 8系列、再來是vivo V27，都是熱賣的大螢幕孝親機。

神腦上半年Android與iOS手機的購買比例大約是71%比29%。在電信資費的搭配多以5G為主，民眾選擇月繳1399元為大宗，占了31%，其次為599元資費占24%，999元資費占了17%，顯示出超過半數民眾選擇999元以上資費作為購機搭配。

另外，神腦也觀察到，在購機綁約的選擇上，超過半數消費者會選擇搭配999元以上5G資費。