彰化縣政府指出，「300億元中央擴大租金補貼專案」已開放申請。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

通貨膨脹下，租屋租金也水漲船高，彰化縣政府指出，「300億元中央擴大租金補貼專案」已於昨天開放申請，至明年12月31日下午5點止，為期1年6個月，今年年滿18歲就學中在外租屋者也可申請，新戶隨到隨辦，補貼可追溯自申請日。

彰縣府表示，受理方式有線上申請、郵寄申請及臨櫃申請，有租屋需求的民眾如欲了解租金補貼相關資訊，可至「300億元中央擴大租金補貼專區」（https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx）查詢，或電話諮詢工務處建築工程科（04-7532194）。

彰化縣家庭成員的每人每月平均所得低於4萬2690元，且家庭成員均無房屋，無須設籍於租賃房屋所在地，即可提出申請。

為方便民眾申請，同步開放線上申請，新戶只需拍照上傳租賃契約、銀行帳戶等資料。去年已核定的舊戶免再重新申請，將由中央申請系統直接帶入審核。

每戶補貼金額每月最高上限為 2000至3600元，另有加碼補貼，針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，提供金額加碼補助 1.2~1.8 倍。

縣府表示，去年度「300億元中央擴大租金補貼專案」，彰化縣共有5835件申請，成功申請比例超過8成。今年這項專案7月3日啟動後，到今天申請件數就已超過800件。