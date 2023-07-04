AR拍貼機體驗畫面 。（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

隨著暑期將至，交通部觀光局茂林國家風景區管理處於新威遊客中心推出新型態互動體驗，於暑期期間增設「沉浸茂林 緣定琉璃」體驗活動，透過生動活潑的方式讓民眾感受科技手作外，現場體驗後能獲得專屬紀念照片。

琉璃珠是排灣族與魯凱族最貴重的飾品，每一顆珠子都有名字，也蘊含一個古老的傳說故事，具有特別的意義，本體驗活動藉由臉部、肢體辨識系統感測動作，結合原民意象代表手工藝品「琉璃珠」，透過生動活潑的方式讓民眾體驗。

茂管處處長柯建興表示，茂管處在今年暑假首推第一波新形態互動體驗，讓民眾除了至戶外踏青，也可至室內體驗新形態互動服務，歡迎民眾攜家帶眷到茂林國家風景區內景點走走，拿起手機拍下美照，拿份紀念照歡度美好暑期時光！

茂管處表示，即日起到茂管處轄區與任一景點合照，並出示照片予值班人員檢視，即可體驗AR琉璃珠互動機（可同時8人以上進行合照），體驗後將照片上傳至本處「Fun心遊茂林」粉絲團(https://reurl.cc/mDRKpj)按讚並標記1位朋友，即可參加粉專抽獎活動，每人限體驗1次（體驗活動時間於每日上午9時至下午4時30分止），早鳥限定，送完為止。

更多活動資訊請密切鎖定茂管處臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」粉絲專頁（https://www.facebook.com/Fun.Maolin/ ）