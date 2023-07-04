日籍女星麻衣9年前與台塑集團長孫王泉仁閃婚並生下一子，但婚姻到了第3年就亮紅燈，麻衣隨即帶兒子回日本生活，過起「偽單親媽媽」的日子。最近她自曝在日本參加徐若瑄的Fan Meeting，遇到從台灣來的粉絲要求合影，她來者不拒，該網友更坦言其實想跟她說聲「辛苦了」，但不好意思說出口，麻衣見到對方的限時動態，也大方回應：「我現在很好喔！不用擔心」。

麻衣上月時隔3年半回到台灣，力挺好姊妹愛紗的新節目記者會，活動上麻衣一上台兩人就相擁爆哭，昔日「Sunday Girls」的千佳、朋子也現身，4人難得合體，但媒體還是把焦點放在麻衣的離婚官司，麻衣有些尷尬回應，因為官司還在審理中，不方便太多，至於委不委屈？麻衣說：「過去的事情就放下吧。」

麻衣目前帶兒子在日本定居。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

至於還相不相信愛情？麻衣表示未來不會特別抗拒嫁豪門、也不排斥再婚，每段回憶都給她新的人生經驗，她也不會因此討厭台灣男生，認為他們大多很體貼溫柔，但她目前一心照顧孩子，有點忘了怎麼談戀愛，希望未來有更多做自己的時間，言下之意還有很多事情想做，愛紗也鼓勵她回台灣發展，「大家都很想妳」。

昨麻衣和Sunday Girls的成員去看徐若瑄Fan Meeting，坐在前排座位的台灣粉絲跟她合影後便在限時動態打卡，坦言想替她打氣說「辛苦了」，但不好意思說，麻衣也親切回應現在很好，謝謝對方關心，後來才知道對方是嫁到日本結婚生子的媽媽，難得晚上第一次出來參加偶像活動，麻衣回她恭喜，「媽咪偶爾真的需要一個人自由自在的時間，需要有做自己喜歡的事」，而粉絲被翻牌後直呼太幸運，雖然她又開始幫三歲小孩洗澡吹頭，但覺得這一切都很美好，也從麻衣身上得到滿滿的正能量。