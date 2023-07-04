旅天下2015年3月成立，目前實收資本額1.52億元，為雄獅持股58.77％的孫公司。公司2017年確立以推動整合性旅遊平台為長期目標，設定朝「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展目標邁進，今年5月11日補辦公開發行，預計第三季登錄興櫃交易。

受惠國境開放後出國旅遊需求強勁復甦，旅天下2023年前5月自結合併營收7.19億元、年增達14.92倍。據雄獅財報揭露，首季歸屬母公司稅後淨利0.22億元，較去年第四季及同期分別虧損650.9萬元、285.4萬元大幅轉盈，每股盈餘約1.46元。

展望後市，由於疫後旅遊需求暢旺，旅天下預估今年營收有望恢復疫前水準。看好國人對日本旅遊的喜愛，目前與台灣虎航合作，取得日本花卷、函館包機席次，每周各2班次及4班次來回，冬季航班也已開放預訂。

同時，旅天下也布局東南亞，如熱門的越南峴港、富國島等皆有加入包銷行列。至於長程線團體旅遊商品訂單能見度則達第四季，包括中秋、雙十、跨年等連假銷售約6成，甚至明年春節檔期都有旅客詢問，目的地則以奧地利、捷克、義大利與法國最熱門。

隨著2023台北國際夏季旅展（STE）將於14～17日登場，旅天下今年以「一路玩到底」主題，除提供獨家日本包機商品外，再寄出旅展驚爆一口價、早鳥預購最高折3千、日韓指定自由行萬元有找等三大優惠，跨年商品也提前開跑，積極搶攻疫後旅遊商機。