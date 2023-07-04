林岱岳醫師建議，孩子若有注意力不足過動症時，可至兒童青少年身心科門診接受專業治。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

蔡素娟職能治療師建議，可利用遊樂設施提升大腦警醒度。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

近日宜蘭某補習班擅自給學童服用管制藥品「利他能」，來改善孩子專注力、提高學習成效，進而引起社會關注。醫師提醒「利他能」是治療兒童注意力不足過動症的常用藥品之一，健康人士若長期使用，嚴重可能產生幻覺或過度嗜睡的現象。職能治療師也表示，要提升專注力與自我控制，除了藥物治療，可透過活動安排及環境調整，來幫助孩子進行改善。

大千醫療社團法人南勢醫院兒童及青少年心智科醫師林岱岳表示，在醫師正確診斷使用下，「利他能」可協助改善學童的專注力及有效控制情緒，然而若未經醫師診斷而擅自使用，可能因為劑量不正確，過度刺激中樞神經系統，出現噁心想吐、心搏過速、焦慮失眠，甚至產生幻覺等情形。

林岱岳說，新聞事件中的補習班人員即便是基於善意，想要幫助注意力欠佳的學生，但因沒有醫師資格，也不是接受家長託付，而擅自給藥的行為已違反醫師法。因此，建議家長或老師如果發現孩童有注意力不佳及過動、衝動等問題，應盡速至醫院就診，進行詳細的診斷和早期治療，才能幫助孩子的課業學習及身心健康。

苗栗市福苗診所復健科職能治療師蔡素娟分享，由於兒童注意力不足過動症常伴隨感覺統合失調的情況，當受到刺激時較容易過度興奮，而刺激強度較弱時，則會恍神分心，因此可以透過活動設計，給予適切的感覺刺激，讓孩子的大腦進行接收感覺訊息，協助引導整合後做出適當的反應，來改善其專注力及衝動控制。

在日常生活中，家長也可以透過下列方式幫助孩子調適：

第1項活動安排：可利用遊樂設施如溜滑梯、盪鞦韆、跑步、騎腳踏車等體能活動，來提升大腦警醒度，或是以較深壓的擁抱、裹棉被等方式，來調適過度興奮的狀態。

第2項是行為處理策略：家長可用溫和的態度及堅定的口吻，事先告知孩子規範，並以簡短、具體的指令請小孩重述一次後再做反應，同時賞罰分明。

第3則是建立結構化的環境：盡可能減少刺激且營造單純、簡潔的學習環境，比如乾淨的桌面、保持安靜的空間；同時教導孩子要物歸原處、學習列清單確認事物、做好時間管理，並協助小孩將大任務細分成多個小任務，再逐一完成。

最後調整生活型態：建立規律的生活型態、充足睡眠，每日進行足量的體能活動來消耗過剩體力，並與孩子溝通調整或減少看電視及使用3C的時間，同時均衡飲食來攝取足量的成長養分，避免會讓身體更亢奮的甜食或糖果。