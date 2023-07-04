苗栗縣政府公開請求民眾票選竹竹苗大眾運輸系統接駁點，頭份市國1交流道匝道口被許多民眾視為是另1個熱門接駁點。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦日前與新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科共開竹竹苗高峰會，特別討論竹竹苗串聯大眾運輸接駁系統，縣府為了解公車通勤族的確實需求，特別針對頭份市及竹南鎮兩地公車候車接駁地改善，公開徵求民眾票選，只要是民眾認為比現行公車接駁點有更合適的地點，都可直接提出，再由大家共同票選決定後，提請公路總局等單位共商改善，縣府並隨機抽出3個名額，贈送神秘小禮物，歡迎縣民一起來為苗栗的公共政策發聲。

縣長鍾東錦是透過個人臉書來發布這項票選活動，他強調，公民參政是讓每個人的意見都能融入在這個城市的每個細節之中，由大家一起票選出最需要立即改進的高流量通勤接駁點，並規劃成安全舒適的縣民候車區。

鍾東錦是日前邀集楊文科與高虹安等人，在苗栗縣三義鄉西湖度假村召開竹竹苗高峰會，會議一項重要決議就是曾針對竹竹苗共同生活圈公共運輸系統改善，尤其是苗栗縣頭份市及竹南鎮因鄰近新竹縣市竹科園區，平日有相當數量的上班、就學人口交通需求，因此，縣府特別對此展開全縣民票選，以更能貼近基層民眾交通需要。

鍾東錦強調，為了讓勞工有更舒適、安全的接駁候車空間，因此縣府針對竹南、頭份的接駁地點展開票選，第1階段請大家提出自己心中認為最需要改善的接駁地點以及理由，統整後展開第2階段票選，我們將以票選結果第前2名，針對該地點進行會勘、評估，研擬劃設臨時大客車停車位、增設遮陽設施與長椅、甚或機車停車格等，設立接駁候車區示範點，貼近民眾需求。

縣府會在大家提議後統計公布，參與提供意見的朋友們，縣府將會隨機抽出3個名額，贈送神秘小禮物，歡迎大家一起來為苗栗的公共政策發聲。