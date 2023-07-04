桃園市竹園福海宮擁百年歷史，去年經信徒大會重新擲筊，一致決定配合桃園航空城計劃搬遷，宮廟管委會與建廟者陳祐後代、前廟公陳姓男子為搬遷事宜爭執不下，陳男更氣得竊取神尊阻止遷廟，遭到管委會提告，經桃園地院審理，認定陳男並無竊盜犯意，判無罪，全案可上訴。

桃園市大園區竹圍福海宮供奉主神輔信王公，守護沿海近百年歷史，因配合航空城徵收搬遷，去年5月已將神尊恭請至位於蘆竹的臨時紅壇。（圖 / 中時資料照）

根據判決書，竹圍福海宮地方習稱竹圍仔王公廟，為大園區當地重要的信仰中心，主祀輔信王公，最初由先民陳祐渡台後請回台灣供奉，並從最開始的家廟演變為後來的地方公廟。關於航空城開發一案，管委會同意遷廟，並申請納入自願優先搬遷，廟方與信眾將主祀的輔信王公等神尊，以徒步遶境方式遷至蘆竹海湖福安府臨時紅壇。然而當時遷廟一事，亦導致時任廟公陳祐後人的不滿。

但管委會於2020年7月已與陳姓前廟公達成「神尊絕對不可私自販賣」決議，陳男卻仍於同年8月18日竊取福海宮偏殿一尊神像，以2萬6千元至2萬8千元價格將神像售給兩名身份不詳、不知情的信徒，因此遭到提告。

陳姓前廟公辯稱，福海宮的信眾本可迎回偏殿神尊供奉，而信徒只需依照廟方流程辦理並笅取得神尊同意即可請回家，並表示信眾迎回神尊本就為了與其接洽，而他不過是依流程辦理讓信徒迎回神尊，並無任何竊盜行為。

桃園地院認定，福海宮所有權雖歸福海宮管委會，然管委會確有開會決議，偏殿神尊因此可供信徒擲筊請回家中，至於費用則隨緣。

法官認為，陳姓前廟公有依規定替信徒辦理登記，其行為應屬於代福海宮交付神像給信眾，無法構成竊盜犯行，信徒所交付之2萬餘元結緣金亦不歸本案起訴範圍，故最終宣判無罪，全案可上訴。