瑞銀集團在今年上半招聘了50名金融顧問，包括來自美銀的美林證券、摩根大通近期收購的第一共和銀行、花旗、富國銀行。當然，其中有30人是在三月收購瑞士信貸之後發生的。最大的是BG Group的13人團隊，他們在美林管理著25億美元的資產。

透過收購瑞信，瑞銀成為全球第二大財富管理公司，但是它僅在歐洲和亞洲取得領先，在美國僅為第四大財富管理人，美國超級富人的理財業務，主要是由美國的銀行主導。

瑞銀全球財富管理總裁Iqbal Khan對路透表示：「美國是全球最大的財富市場，近年來出現了前所未有的成長」，「在這裡投資和建立我們的業務是重中之重」。

Khan在6月12日於南加州與幾名重要的高資產淨值客戶會見，他並與幾名表現最好的財務顧問進行了內部活動。而當天也是瑞銀正式併購了瑞信。

而該收購並沒有改變瑞銀在美國的財富管理業務，因為瑞信在2015年已撤出美國私人銀行業務，並將275名財務顧問轉移給富國銀行。

全球的大行正在加大對財富業務的投資，因為它可帶來穩定的費用收入，為投資銀行等波動性較大的業務提供平衡。這使得多數銀行都瞄準增長快速的超高資產淨值客戶。

瑞銀在美國的私人財富管理主管John Mathews說，未來五年預計可投資資產超過3000萬美元的人數將增加10%。所以瑞銀必須吸引和培養財務顧問，來服務這些富人。

根據瑞信去年公佈的一份報告，2019年至2021年間，全球淨資產超過5000萬美元的富翁數量，成長超過50%，達到26.42萬人。其中有超過一半是生活在美國。

財富管理是瑞銀的獲利核心。預計未來四年該行有63%獲利是來自財富管理。瑞銀今年以來股價上漲6.5%，過去12個月累計上漲17.5%。