伊甸身障青年小策（左）與隊友一起參加樂樂棒比賽。（伊甸提供／洪榮志台南傳真）

身障者比較沒有運動的機會，伊甸基金會為讓身障青年也能養成運動的好習慣，從今年3月起在大台南地區推動樂樂棒球。31歲的小策領有中度智能障礙手冊，最近4個月以來，他與其他100名身障青年，共同認真參加伊甸的樂樂棒球訓練課程，每周進行60分鐘的打擊及慢跑訓練，並於今天組成4隊展開友誼賽，一起用樂樂棒球揮出人生最精彩的瞬間。小策開心地說，「雖然脊椎嚴重側彎，但隊友就是我的手和腳，我們要一起得冠軍！」

伊甸表示，與一般棒球不同，樂樂棒球的玩法及規則更適合身心障礙者，因此伊甸邀請身障運動指導員指導身障學員，讓他們了解球賽規則，還邀請志工擔任陪練球員，讓學員們也能感受運動的快樂。4個月的體能訓練著重打擊、慢跑訓練，如果遇到下雨天，身障學員還會相互提醒，要在中心做伸展操及跑步機訓練。

身障學員為迎接期待已久的「伊甸小作所樂樂棒球賽」，大家不畏夏日高溫，熱情開跑。儘管每位學員都汗如雨下，但沒有人抱怨，大家無不用盡全力，互相加油打氣。

伊甸指出，台南市的身障人口數多達9萬多人，伊甸在台南有13處服務據點，從2007年開始，提供視障重建、成人身障就業、小作所、布建設施、社會住宅及輔具清潔等服務，協助身心障礙朋友改善生活起居。

另外，為鼓勵身障朋友跨越障礙、走出戶外，伊甸已連續10年在北、中、南舉辦「無障礙生活節」，今年的台南場將於9月間在南區水交社文化園區舉辦親子園遊會，現場不僅有超過50家排隊美食共襄盛舉，還有精彩可期的泡泡秀、魔術表演及有趣的闖關體驗，邀請全台民眾以行動購買愛心園遊券，一起支持身障朋友擁有無障礙的生活。