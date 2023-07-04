炎亞綸遭網紅耀樂指控，在他未成年時偷拍私密影片，士林地檢署檢察官指揮婦幼警察隊3日約談炎亞綸到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。而炎亞綸參與的實境節目《嗨！營業中》最新預告中，完全沒有炎亞綸的正臉鏡頭。

炎亞綸捲入性醜聞，遭節目、活動、代言切割，他已錄製的實境節目《嗨！營業中2》雖然照常播出，但炎亞綸只有側面或背影，節目昨釋出最新預告，則完全沒有炎亞綸正臉鏡頭，只有背影帶過，切割意味濃厚，網友紛紛留言：「期待看到阿布店長」、「敬請期待阿布的回歸」、「支持阿布店長，加油」、「阿布幾乎沒有正面欸！」

其實，炎亞綸風波爆發後、節目6月23日就發聲明：「本週播出之節目內容，為先前錄影製作完成，將於原訂時間播出。後續已錄製未播出之內容將更審，謝謝大家的關心及支持。」炎亞綸在節目中就只剩背影或側臉，而上周因節目因碰上金曲獎停播，本周將播出最新內容，炎亞綸是否仍在節目中出現，值得關注。

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，偷拍私密影片，3日上午台北婦幼隊開偵防車到炎亞綸家中載他到案說明，筆錄長達3個小時，但隨後警方又到工作室繼行搜索，直到晚間7點炎亞綸到士林地檢署進行複訊，晚間9點半訊後以50萬交保。（圖／中時資料照）

炎亞綸是這波「＃Me Too」風波，檢方主動分案，首位被傳喚、搜索的名人，炎亞綸昨交保後步出地檢署表示，他會全力配合司法調查，也會捍衛自己清白。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。