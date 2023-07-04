苗栗縣公館鄉公所為推廣客家文化、鼓勵青少年運動休閒，在縣政府和中油公司補助經費下，7月29日首度舉辦「2023舞動隘寮夏-全國青春舞蹈大賽」，開放高中組和大專院校組參賽以舞會友，總獎金25萬元，希望舞蹈中融入花布、藍衫、紙傘等客家情境元素。鄉公所4日在縣政府第一辦公大樓舉辦活動記者會，歡迎各路「舞」林高手盡快報名，展現青春活力、贏得獎金。

縣長鍾東錦今天率文化觀光局長林彥甫、社會處長楊文志蒞會，公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦，也會同全體鄉代和村長出席；縣議員孫素娥，曾美露、張志宇、余文忠、許櫻萍和徐筱菁都到場致意，主辦單位也安排專業舞蹈團隊，表演熱力四射的舞蹈熱場。

鍾東錦表示，舞蹈競賽能引導年輕人熱愛運動，年輕人報名參賽也能帶動親友造訪公館、苗栗縣，屆時能到果園採紅棗，帶動在地觀光旅遊產業，串連客庄生活圈，一舉數得，也感謝中油公司台探總處和縣府，一起補助鄉公所舉辦此次活動經費。

何在鑫表示，公館舊名「隘寮」，為傳承和創新客家文化、鼓勵青少年培養運動休閒興趣及展現客家庄的年輕活力，今年首度在苗栗特色館舉辦「2023舞動隘寮夏-全國青春舞蹈大賽」活動，以舞蹈作為媒介，在舞蹈中融入花布、藍衫、紙傘等客家情境元素，形塑客家新風貌，增加客家文化與各地交流的機會。另外，活動當天準備200斤紅棗鮮果，送完為止。

鄉公所表示，本次舞蹈大賽分為高中職組、大專院校組兩組，每組限額20隊、每隊人數需6人以上，不限街舞、流行舞、MV舞、熱舞等各式舞碼形式皆可參與，採網路線上報名，需同步上傳參賽歌曲MP3（3~5分鐘），各組選出第一名至第五名及優勝5名，共20個獎項得主，獎金分配如下：

第一名獎金30000元，第二名獎金25000元，第三名獎金20000元，第四名獎金15000元，第五名獎金10000元，優勝獎金 5000元。

鄉公所說，即日起即可上網報名（報名連結：https://forms.gle/jtGgAzab4zMuHtoN9 ），或到苗栗縣公館鄉公所網站最新消息搜尋報名連結，報名時間截止至7月24日，額滿為止，報名請洽執行單位-樂憩國際整合行銷有限公司張小姐037-482435 （服務時間：週一至週五 08：00-12：00，13：00-17：00）。