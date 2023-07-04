心臟是人體最重要的器官之一，維持心臟健康至關重要。心臟科醫師表示，研究發現，雙手的握力可以有效預測未來心血管疾病的發生率，握力每下降5公斤，心血管死亡風險就增加17%。醫師建議，無暇室外運動的上班族，可使用小啞鈴等訓練握力的器具，來增加握力，保護心血管健康。此外，一項美國研究發現，能做越多伏地挺身的人，未來發生心臟病的風險就越低。

心臟學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書貼文表示，雙手的握力可以預測未來心血管疾病的發生機會，例如握力每下降5公斤，心血管死亡風險就會增加17%。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任也曾於《下班經濟學》表示，2016年知名的國際醫學期刊《刺絡針》（Lancet）曾刊載一項針對14萬人的調查，發現握力較佳的人較握力較差者，未來心臟衰竭的風險較低，顯示握力與心臟功能密切相關。

與握力相關的運動「伏地挺身」極具保護心臟的功能。劉中平引述一篇刊登在《美國醫學會雜誌》的研究指出，美國一項追蹤消防隊員長達10年的研究顯示，同樣接受體能訓練的消防隊員，能做越多伏地挺身的人，日後發生心臟病的風險就能減少，例如在限定時間內能做超過10下伏地挺身就有保護心臟的效果，能連做40下伏地挺身者，日後罹患心臟病的風險大幅降低。

劉中平今天（4日）受訪時表示，由於伏地挺身難度較高，想要練握力的上班族可以每天手舉水瓶、小啞鈴、彈力繩等來訓練握力，因雙手血流量不若大腿，因此著重雙手運動者，握力運動的時間需要較長，「每天應至少30分鐘、每周3次，可訓練握力，進而有良好的心臟訓練效果。」