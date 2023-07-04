台南有「美食之都」稱號，一名網友在批踢踢表示，10年前第一次去台南，品嚐當地美食覺得每一樣都很美味，不過去年再去台南玩，吃了從前覺得美味的小吃「居然變得蠻普通的」。這篇貼文引起許多網友討論，直言「觀光客多的店家都會變難吃」；也有當地人不滿表示，「一堆店被觀光客搞砸」、「真的不要再來台南了，愛排隊又愛嫌是怎樣？」

一名網友在批踢踢發文表示，10年前第一次去台南，當時品嚐許多美食，包括蒜頭豬腳、魯麵、壽司、虱目魚等，覺得每一樣都很好吃，結果去年再去台南尋找記憶中的美味，「居然覺得變得蠻普通的，不知道是我味覺變了，還是台南食物真的變普通了？」

許多網友直言「觀光客多的店家都會變難吃」、「出名、走紅，味道就變了」、「大概因為第二代接手吧，以前最愛一間肉圓店，上次回去看新的老闆在那邊滑手機，肉圓味道一塌糊塗。」

不過也有網友質疑「10年吃一次也可以比較嗎」、「純粹是你老了，吃過好吃的東西變多」；這篇發文也引發許多當地人不滿，「我是台南人，台南東西真的又貴又甜又難吃，奉勸大家真的沒必要特地來踩雷」、「一堆店都被觀光客搞砸了，然後搞砸完才在那抱怨難吃，你們都不要來就不會難吃了啊！」