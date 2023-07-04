北市大同警分局延平派出所2名員警執行勤務，今年5月在延平北路一處KTV下車沒有鎖門，一旁蔡姓男子起哄，由林男拍照錄影，打開車門坐上警車嬉鬧，警方依違反社會秩序維護法移送，士林簡易庭日前裁定，各處罰鍰8000元，可抗告。

全案起因於員警為防止KTV散場鬧事，安排守望勤務，5月7日凌晨5點58分，簡姓、黃姓兩人將警車停放在路邊，不料，蔡姓男子在朋友起鬨下，開啟警車副駕駛座，林男一旁以手機錄影，並把影片上傳網路。

案發時，簡姓、黃姓員警發現警車旁站有多名年輕人，警車並未有異狀，也沒有物品毀損，規勸年輕人返家，直至影片上網，2員警立即遭懲處2，警方通知蔡姓、林姓男子說明，依照違反社會秩序維護法移送士林簡易庭審理。

裁定指出，依員警的職務報告書、蔡男的自白以及當時PO網的影像，考量兩人違法手段、動機以及造成的危害程度，分別針對蔡男坐上警車、林男拍攝影片分別裁處8000元。