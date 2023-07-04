在2023年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽中，台灣由桃園市隊在6月30日以7比1擊敗日本隊奪冠，但卻在賽後遭日本小馬聯盟以球棒不符規定為由取消資格，桃園市棒球委員會回應，會進行申訴。對此，國民黨前立委蔡正元痛批，不只桃園市棒委會，就連大陸、香港的球隊，都力挺我方捍衛清白，唯獨駐日代表謝長廷依然靜悄悄、「不知道死到哪裡去」。

桃園市棒委會主委楊家俍昨（3）日指出，要捍衛桃園代表隊球員與教練清白，也要捍衛他們努力的成果，不能被日本小馬聯盟汙衊。桃園市府也表示，已與體育署共同透過中華民國棒球協會國際組，向美國小馬聯盟總會提出申訴，桃園市青少棒代表隊努力奮戰，所付出之辛苦不應隨意被抹滅，將繼續協助球隊爭取相關權益。

蔡正元今在臉書發文痛批，在桃園市隊的冠軍資格被日方取消後，參賽的3支大陸球隊、1支香港球隊，全部挺身而出、支持我方向日方提出抗議，但謝長廷卻反而靜悄悄、不知道死到哪裡去？不少網友也在蔡正元的貼文留言，他們的意見包括「小夫怎敢造次」、「助日代表不是說說而已」、「能期待他做什麼」、「要小夫抗議他的母國，這太難為他了」。