本土登革熱大爆發，上周一口氣新增101例，雲林也首度出現個案，為一起群聚有6人確診，其中4例是重症，且和台南不同型別，台南市風險持續上升，至今已累積163例病例，疾管署表示，國內本土登革熱累計173例本土病例，創下自2017年以來最高，且傳播風險持續上升中。

疾病管制署今(4)日表示，根據疾管署統計，國內上周(2023年6月27日至7月3日)新增101例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市(92例)、雲林縣(6例)及高雄市(3例)，包括臺南市仁德區47例、東區36例、安南區3例、南區及善化區各2例、北區及永康區各1例，雲林縣古坑鄉6例，高雄市仁武區2例及鳳山區1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中52例女性、49例男性，發病日介於6月3日至7月2日。

疾管署表示，臺南市新增病例多與目前疫情群聚區(臺南市仁德區與東區交界)具關聯性，惟東區、安南區、北區及南區出現部分感染源待釐清個案，另高雄市新增3例病例均有臺南市群聚區活動史，顯示臺南市疫情持續升溫。雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，惟病毒基因定序結果與臺南市不同，以個案發病日、活動地及環境研判，病例於當地感染風險為高。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，依據國家蚊媒傳染病研究中心監測資料顯示，南高屏三縣市近期病媒蚊指數快速上升，登革熱傳播風險大幅增加。疾病管制署呼籲，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，任何會積水的物品都可能孳生病媒蚊，請民眾主動動手整頓家戶內外環境，避免堆置戶外的物品於雨後形成孳生源，同時落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有積水容器，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除。此外，為能盡速控制疫情，降低病媒蚊密度，衛生單位在疫情發生地區進行孳生源查核清除和化學防治工作，也請民眾配合。

疾管署特別提醒，年長者或有慢性病史為登革熱重症的高危險族群，戶外活動請做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。另為提升登革熱重症照護品質，今(4)日在臺南市的成大醫院及其雲林斗六分院將邀集重症醫學科、感染科及胸腔科等專家召開重症病患臨床治療討論會，進行臨床診療經驗的交流與討論。

國內今(2023)年截至7月3日累計173例本土病例，其中臺南市163例、雲林縣6例及高雄市4例，全國病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔47%(81例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前已累計4例重症病例住院治療中；另有53例境外移入病例，感染國家分別自印尼(15例)、馬來西亞(12例)、泰國(8例)、越南(7例)、馬爾地夫(4例)、菲律賓(4例)、印度(2例)及寮國(1例)移入。

疾管署說明，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨、泰國及馬來西亞近期仍持續上升並高於近年同期，寮國疫情亦上升惟仍低於去年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過211萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。