彰化縣長王惠美表示，縣府提撥300萬元預算，預計提供750對夫妻、1500人做婚後孕前健康檢查，其中SMA(脊髓性肌肉萎縮症)篩檢，提供民眾做加選，全部檢查最高補助3275元。(吳建輝攝)

彰化縣衛生局4日上午在皓生醫院1樓大廳辦理「彰化縣婚後孕前健康檢查補助」啟動記者會，彰化縣長王惠美表示，縣府提撥300萬元預算，預計提供750對夫妻、1500人做婚後孕前健康檢查，其中SMA(脊髓性肌肉萎縮症)篩檢，提供民眾做加選，全部檢查最高補助3275元，給鄉親最好的產前補助，孕育出更加健康的孩子。

王惠美表示，即日起凡配偶一方設籍彰化縣、尚未生育第一胎的夫妻(包含新住民)，只要攜帶相關證明文件，新婚的民眾就可以到縣內17家合約醫療院所進行婚後孕前健康檢查。最主要希望能夠早期發現，做好處裡，讓新婚的爸媽們，孕育健康優秀的孩子。

彰基張通銘主任解釋，SMA是一種隱性的疾病，父母雙方的隱性基因遺傳給孩子而發病，它的定義是脊髓腔內的運動神經元退化，無法產生足夠且穩定有功能的SMN蛋白，影響到神經系統中控制自主肌肉運動的能力，目前檢測沒有健保給付，包含產前及產後新生兒的篩檢、有症狀高風險篩檢都是要自費的。

衛生局表示，彰化縣「婚後孕前健康檢查補助」是全國補助檢查金額最高，也是唯一有補助SMA(脊髓性肌肉萎縮症)篩檢的縣市。目前健保對於SMA篩檢並無給付，自費檢查約需2千多元，雖一生僅需檢測一次，但對民眾也是一項負擔。

衛生局強調，因SMA為遺傳性基因疾病，為避免檢測結果異常時，造成夫妻執行生育計畫的困擾，此項檢測訂為選做項目，由縣政府補助1000元，民眾依意願決定是否施作。婚後孕前檢測項目女生最高補助3275元、男生則是665元，期盼透過建立完善的篩檢網，降低媽媽們懷孕時的風險。