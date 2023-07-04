2日下午，日本札幌市紅燈區「薄野」一間酒店客房內發現一具斷頭裸身男性遺體，警方研判同行友人將男子頭顱放進行李箱帶走。

日本北海道札幌市知名紅燈區「薄野」一間酒店客房內，2日下午發現一具斷頭裸身男性遺體，警方在房內遍尋不著男子頭顱，根據飯店人員描述，與男子一同入住的友人先行離開，離開時拖著黑色大型行李箱，懷疑該名友人將頭顱裝在行李箱內帶走。

綜合日本放送協會（NHK）、《每日新聞》、北海道電視台、朝日電視台等報導，當地時間2日下午3時左右，薄野一間飯店在客房內的浴室發現一具斷頭男性遺體，這名男子全身赤裸，房內沒有血跡，推測是在浴室遇害，浴室也有血跡被沖掉的跡象。

2日下午，薄野一間酒店客房內發現一具斷頭裸身男性遺體。

警方透露，並未在房內找到男子的頭顱、衣物及手機等物品，懷疑是被與男子一同入住的人帶走，以拖延警方辦案。

報導引述北海道檢方消息人士指出，男子是在1日深夜10時50分與另一人一同入住酒店，不過約3小時後的2日凌晨2時左右，飯店櫃台接到該房電話，疑似為女子的聲音表示要先退房，後續櫃檯人員看到一名身材矮小的人拖著黑色大行李箱離開，此人離開時戴著帽沿較寬的帽子，札幌檢警正在調查此人是否將男子頭顱裝進行李箱後帶走。

無頭男屍死因為失血性休克。

屍檢結果顯示，男子死因為失血性休克，除了斬首的傷口外，男子身上還有一處致命傷，警方研判他遇害後被斬首。男子年紀介於45至70歲之間，身高介於160至170公分之間。

警方目前朝謀殺或棄屍方向調查同行友人。