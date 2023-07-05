路透社報導，蘋果應用商店App Store上的清單顯示，臉書（Facebook）母公司Meta旗下社群品牌Instagram預計6日將推出主打文字對話的應用程式Threads，屆時Instagram使用者可直接在Threads上關注原本關注的帳號，也能沿用原本的用戶名稱。

Meta面對路透社記者詢問該公司在Google Play商店上架Threads應用程式相關問題時，並未做出回應。

資深社群媒體人士及分析師表示，Threads上架後將成為推特的勁敵。自馬斯克去年10月入主推特後，推特一直面臨著收入下滑及其他挑戰。

Meta和其他科技巨頭一樣，都有將競爭對手功能放上自家平台的紀錄，如今將在Instagram用戶基礎上再推新款應用程式Threads，這項策略有助Threads快速獲得使用者關注。

這2大科技巨頭競爭之際，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前才和馬斯克隔空叫戰，喊話進行鐵籠格鬥大賽一決高下。

推特並未做出回應。

曾在推特及Meta擔任高階主管的美商謀智（Mozilla）產品長泰謝拉（Steve Teixeira）表示：「我確實認為會有新的微網誌領導者出現取代推特，但是否由Meta勝出，目前仍無法下定論。」

泰謝拉也對大型科技公司管理社群媒體的方式提出批評，並稱該產業已「崩潰」，信任度不足恐降低用戶使用Threads的意願。