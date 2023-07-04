日本外務大臣林芳正今天跟聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）會面後說，有關「核廢水」排放入海的安全性，會持續對國際社會進行詳細說明。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」（含氚廢水，即ALPS處理水）。

日本經濟新聞、產經新聞及日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄下午將跟葛羅西會面，接受IAEA一份涵蓋「核廢水」排放入海安全評估的綜合報告書。這份報告書將成為日本政府思考具體排放入海時期的判斷依據。

中國駐日大使吳江浩今天在大使館舉行記者會，談到有關「核廢水」排放入海的IAEA最終報告書時質疑，「報告書無法說明日本要排放入海的正當性與合法性」，再度要求日方放棄排放入海。

岸田今天在自民黨黨務主管會議上表示，有關「核廢水」排放入海，日本政府將竭盡全力確保安全並做好相關對策，「對地方及國際社會詳細說明及資訊宣傳」。

就在岸田與葛羅西會面前，林芳正今天中午先跟葛羅西在東京會談。林芳正在會後記者會強調，「有關處理水排放入海的安全性，會持續基於科學根據，以透明方式對國際社會進行詳細說明」。

林芳正也再度對IAEA「中立且專業的作為」表達感謝之意。

葛羅西同場合表示，東京電力公司福島第一核電廠面臨重大局面，今天下午能提出IAEA花超過兩年時間對有關「核廢水」進行綜合評價的報告書，「我深感榮幸」。

日本政府2021年做出將「核廢水」排放入海的政策方針，IAEA過去這段時間也在確認客觀安全性的工作方面給予協助。由於IAEA至今表達出從科學角度來看沒有問題的看法，預料今天這份報告書也將是這樣的內容。

葛羅西預計7月5日造訪福島第一核電廠，7月7日以後將轉往韓國、紐西蘭及庫克群島（Cook Islands）訪問。

目前除了中國、韓國及太平洋島國等反對「核廢水」入海外，日本內部也有全國漁業協同組合（類似漁業合作社）聯合會持續表示反對，主要是擔憂會對當地漁業帶來「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感）。

跟自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男也說，有關排放入海「最好避開海水浴場開放的時期」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）